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Фильм по Достоевскому, снятый Ефремовым в колонии, стал лауреатом всероссийского конкурса

Егор Левин
16:20 24.11.2021
Роль следователя исполнил один из сотрудников исправительного учреждения, а Сони Мармеладовой - дочь актера Вера.
Фильм по Достоевскому, снятый Ефремовым в колонии, стал лауреатом всероссийского конкурса
© Фото: Vadim Nekrasov, Russian Look, Globallookpress, Алексей Майшев, РИА Новости
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Фильм, созданный в исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Белгородской области, в которой отбывает наказание российский актер Михаил Ефремов, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции «Преступление и наказание» к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.

Сценарий к короткометражке был непосредственно создан самим артистом вместе с другим осужденным - Михаилом Зеленским. Они оба - участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности колонии. Закадровый текст также читает Ефремов.

Роль следователя Порфирия Петровича исполнил сотрудник колонии Алексей Бондарев, а Сони Мармеладовой - дочь Михаила Ефремова Вера. Она прислала ролик в учреждение по электронной почте.

Как сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказаний, «за победу в номинации «Лучший монтаж» осужденные ИК-4 Михаил Зеленский и Михаил Ефремов поощрены правами начальника учреждения, с вручением памятных подарков».

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