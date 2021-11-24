Фильм по Достоевскому, снятый Ефремовым в колонии, стал лауреатом всероссийского конкурса

Фильм, созданный в исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Белгородской области, в которой отбывает наказание российский актер Михаил Ефремов, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции «Преступление и наказание» к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.

Сценарий к короткометражке был непосредственно создан самим артистом вместе с другим осужденным - Михаилом Зеленским. Они оба - участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности колонии. Закадровый текст также читает Ефремов.

Роль следователя Порфирия Петровича исполнил сотрудник колонии Алексей Бондарев, а Сони Мармеладовой - дочь Михаила Ефремова Вера. Она прислала ролик в учреждение по электронной почте.

Как сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказаний, «за победу в номинации «Лучший монтаж» осужденные ИК-4 Михаил Зеленский и Михаил Ефремов поощрены правами начальника учреждения, с вручением памятных подарков».