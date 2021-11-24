Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экономические проблемы и недовольство режимом: из-за чего в Турции вспыхнули акции протеста

Анна Берестовая
01:49 24.11.2021
Историк рассказал, какие причины привели турецкое общество к взрыву протестов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: twitter, @Armadillo13h
Читайте нас на:

По данным местных СМИ, по Турции прокатилась волна протестов. Беспорядки вызваны рядом причин, дестабилизирующих ситуацию в стране. Такое мнение высказал в интервью «Звезде» доктор исторических наук, сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По его словам, турецкое общество оказалось расколото еще несколько лет назад - после неудачной попытки государственного переворота в 2016 году, когда часть армии пыталась свергнуть нынешнего президента Тайипа Эрдогана. Тогда за провалившейся попыткой смены власти последовали репрессии против граждан, принимавших участие или сочувствовавших участникам восстания против главы государства.

«Многие из тех, кто выступал против Эрдогана, попали в тюрьму или лишились своих работ, и в достаточной степени эта оппозиция оказалась подавлена», - указал специалист.

Тем не менее, как отметил историк, турецкое население во многом не поддержало столь агрессивную политику президента.

«К счастью, общество осталось недовольно такими репрессиями. И это фактор, который раскалывает турецкое общество», - обозначил Долгов.

Влияют на настроения масс и последние события, а именно - сообщения о якобы произошедшей смерти известного турецкого деятеля Фетхуллаха Гюлена, проживавшего на территории Соединенных Штатов. По некоторым версиям, появившимся накануне в прессе, оппозиционер был отравлен в своем доме в Пенсильвании. И хотя подтвержденной информации о кончине Гюлена нет, реакция на новость в Турции уже заметна.

«Это могло также спровоцировать то, что его сторонники могли выйти с протестами против нынешнего режима, поскольку Фетхуллах Гюлен выступал против, как он высказывался, коррупционеров во власти, в том числе из окружения Эрдогана», - отметил историк.

Еще одним фактором дестабилизации могла послужить сложная ситуация в миграционной сфере, а именно - присутствие большого количества беженцев из Сирии и из других регионов в Турции. В последнее время, как рассказал Долгов, в стране наблюдались некоторые инциденты, связанные с сирийскими беженцами. В связи с этим некоторые из них были высланы из Турции.

«Кроме того ситуация в социально-экономическом плане в Турции в последнее время, так скажем, не улучшается. И эти кризисные явления также сказываются на настроениях людей... Пока нет конкретных заявлений турецких властей, насколько известно, по поводу таких протестных манифестаций, поэтому говорить сложно. Здесь целый ряд факторов, которые существуют в турецком обществе, которые могли спровоцировать эти манифестации», - указал ученый.

Он отметил, что ухудшение социально-экономической ситуации в Турции, в частности, связано и с коронавирусом.

«Снижается какая-то активность, в том числе и активность в плане производства товаров и сельскохозяйственных продуктов. Это сказывается, безусловно, в плане, что в некоторых регионах есть и нехватка этих товаров», - отметил специалист.

По мнению историка, сейчас достаточно сложно говорить о последствиях протестных манифестаций. Тем не менее, как он предположил, режим Эрдогана вполне имеет шансы с ними справиться.

Долгов объяснил, что Эрдоган пользуется немалым влиянием среди части турецкого общества. Отклик у людей находит его политика относительно продвижения интересов Турции во многие регионы, близкие к стране и даже дальние. Также импонирует части населения позиционирование Турции как лидера мусульманского мира.

«Это достаточно сильный лидер, который способен на действия достаточно радикальные и жесткие против оппозиции», - заметил он.

Однако, как обозначил ученый, в настоящее время есть и представители турецкого общества, недовольные режимом Эрдогана. Прежде всего к ним относятся те граждане Турции, которые предпочитают позиции предыдущих режимов, которые придерживались более светского развития общества и сближения с Западом. Кроме того, по мнению ученого, активные выражения протестных настроений могут привлечь заметно большее число последователей, если социально-экономическая ситуация в стране не будет улучшаться.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:05 В стране и мире
Подозреваемому в наезде на рождественский парад в США грозит пожизненный срок
01:49 В стране и мире
Видео
Экономические проблемы и недовольство режимом: из-за чего в Турции вспыхнули акции протеста
00:28 В стране и мире
Видео
Трое мужчин обвиняются в похищении и лишении свободы более 30 человек под Пензой
23:47 В стране и мире
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Новой Москве
22:08 В стране и мире
СК возбудил уголовное дело после сообщений о прооперировавшей себя пенсионерке
Популярное
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти
В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Видео
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.