Экономические проблемы и недовольство режимом: из-за чего в Турции вспыхнули акции протеста

По данным местных СМИ, по Турции прокатилась волна протестов. Беспорядки вызваны рядом причин, дестабилизирующих ситуацию в стране. Такое мнение высказал в интервью «Звезде» доктор исторических наук, сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По его словам, турецкое общество оказалось расколото еще несколько лет назад - после неудачной попытки государственного переворота в 2016 году, когда часть армии пыталась свергнуть нынешнего президента Тайипа Эрдогана. Тогда за провалившейся попыткой смены власти последовали репрессии против граждан, принимавших участие или сочувствовавших участникам восстания против главы государства.

«Многие из тех, кто выступал против Эрдогана, попали в тюрьму или лишились своих работ, и в достаточной степени эта оппозиция оказалась подавлена», - указал специалист.

Тем не менее, как отметил историк, турецкое население во многом не поддержало столь агрессивную политику президента.

«К счастью, общество осталось недовольно такими репрессиями. И это фактор, который раскалывает турецкое общество», - обозначил Долгов.

Влияют на настроения масс и последние события, а именно - сообщения о якобы произошедшей смерти известного турецкого деятеля Фетхуллаха Гюлена, проживавшего на территории Соединенных Штатов. По некоторым версиям, появившимся накануне в прессе, оппозиционер был отравлен в своем доме в Пенсильвании. И хотя подтвержденной информации о кончине Гюлена нет, реакция на новость в Турции уже заметна.

«Это могло также спровоцировать то, что его сторонники могли выйти с протестами против нынешнего режима, поскольку Фетхуллах Гюлен выступал против, как он высказывался, коррупционеров во власти, в том числе из окружения Эрдогана», - отметил историк.

Еще одним фактором дестабилизации могла послужить сложная ситуация в миграционной сфере, а именно - присутствие большого количества беженцев из Сирии и из других регионов в Турции. В последнее время, как рассказал Долгов, в стране наблюдались некоторые инциденты, связанные с сирийскими беженцами. В связи с этим некоторые из них были высланы из Турции.

«Кроме того ситуация в социально-экономическом плане в Турции в последнее время, так скажем, не улучшается. И эти кризисные явления также сказываются на настроениях людей... Пока нет конкретных заявлений турецких властей, насколько известно, по поводу таких протестных манифестаций, поэтому говорить сложно. Здесь целый ряд факторов, которые существуют в турецком обществе, которые могли спровоцировать эти манифестации», - указал ученый.

Он отметил, что ухудшение социально-экономической ситуации в Турции, в частности, связано и с коронавирусом.

«Снижается какая-то активность, в том числе и активность в плане производства товаров и сельскохозяйственных продуктов. Это сказывается, безусловно, в плане, что в некоторых регионах есть и нехватка этих товаров», - отметил специалист.

По мнению историка, сейчас достаточно сложно говорить о последствиях протестных манифестаций. Тем не менее, как он предположил, режим Эрдогана вполне имеет шансы с ними справиться.

Долгов объяснил, что Эрдоган пользуется немалым влиянием среди части турецкого общества. Отклик у людей находит его политика относительно продвижения интересов Турции во многие регионы, близкие к стране и даже дальние. Также импонирует части населения позиционирование Турции как лидера мусульманского мира.

«Это достаточно сильный лидер, который способен на действия достаточно радикальные и жесткие против оппозиции», - заметил он.

Однако, как обозначил ученый, в настоящее время есть и представители турецкого общества, недовольные режимом Эрдогана. Прежде всего к ним относятся те граждане Турции, которые предпочитают позиции предыдущих режимов, которые придерживались более светского развития общества и сближения с Западом. Кроме того, по мнению ученого, активные выражения протестных настроений могут привлечь заметно большее число последователей, если социально-экономическая ситуация в стране не будет улучшаться.