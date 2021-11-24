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«Думаю, дай Леше позвоню»: Запашный рассказал, как разоблачил телефонного мошенника

Егор Левин
14:00 24.11.2021
Эдгард Запашный перевел жулику 50 тысяч рублей, но понял, что это мошенничество, слишком поздно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный признался, что, даже будучи подозрительным человеком, все же попался на уловку телефонного мошенника и пострадал финансово. Это случилось в самый неподходящий момент - в преддверии прямого эфира артиста на телевидении.

Как Запашный рассказал в студии программы «Сегодня утром», мошенник явно следил за ним и знал, когда лучше прислать сообщение, чтобы застать циркача врасплох. Эдгарду пришло сообщение якобы от его товарища, российского бойца смешанного стиля, тренирующегося в США, - Алексея Олейника. Причем, как подчеркнул Запашный, оно было написано в его стиле, а фото бойца в контакте не заставило сомневаться в его реальности.

«Вдруг он вот так резко мне: "Эдгард, привет, как дела? Мне нужна помощь. Мне очень нужно сестре 50 тысяч рублей, я буду послезавтра в Москве, прилетаю на тренировку, я тебе тут же это все отдам". С одной стороны, я понимаю, что сумма для многих большая, а с другой стороны - он боец UFC, 50 тысяч рублей отдаст сто процентов. Всякое бывает в жизни, сестра есть сестра», - поделился он.

В итоге Запашный перевел лже-Олейнику требуемую сумму и занялся прямым эфиром. Как оказалось впоследствии, от мошеннических действий на тот момент пострадало много известных спортсменов, отправлявших мошеннику до 100 тысяч рублей.

«Прошел эфир, думаю, дай Леше позвоню. Узнаю, получили деньги, не получили, отправил же. Звоню, говорит: "Эдгард, хочешь тебе футболку "лох" пришлю из Америки?"» - со смехом рассказал Запашный.

Он отметил, что даже после совершенного мошенничества жулик продолжил онлайн-общение, но уже в гораздо более развязном стиле.

Ранее эксперт объяснил, как мошенники используют «звуковых двойников», синтезируя голос человека для совершения преступлений. Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий отметил, что при определенных условиях сгенерированный голос может звучать вполне натурально.

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