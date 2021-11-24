Более 63 тысяч студентов проходят военную подготовку в России

На данный момент военную подготовку в профильных центрах, открытых в российских вузах за последние пять лет, проходит более 63 тысяч студентов. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Николай Панков.

«В настоящее время военным обучением охвачено более 63 тысяч студентов, прошедших жесткий конкурсный отбор по успеваемости, физической подготовке, состоянию здоровья и морально-психологическим характеристикам», - отметил Панков на заседании коллегии Минобороны.

Как сказал Панков, занятия ведутся квалифицированными преподавателями, имеющими войсковой опыт. Более одной пятой из них - участники боевых действий. Каждый третий награжден государственной наградой, а 18% имеют ученые степени и звания.

Сами военные учебные центры оснащены современной учебно-материальной базой, вооружением и военной техникой. Там есть тренажеры, электронные учебники, а также пособия, разработанные в Минобороны. Замминистра обороны отметил, что учебный процесс идет в едином информационном образовательном пространстве с военными вузами страны.

По словам Панкова, студенты активно вовлечены в поисковую и военно-патриотическую работу. Они взаимодействуют с «Юнармией», участвуют в экспедициях, в том числе под эгидой Русского географического общества и Экспедиционного центра РГО Минобороны России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров