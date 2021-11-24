Прокуратура в Петербурге проверяет данные о падении женщины в шахту лифта

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по сообщениям о падении женщины в шахту лифта в торговом центре на Бухарестской улице. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

На фотографии, которая находится в распоряжении «Звезды» видно, что женщина лежала на бетонном полу.

«Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку по сообщениям о падении женщины в шахту лифта в торговом центре, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 30», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки будет принят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в СМИ сообщили, что во вторник, женщина упала в лифте торгового центра и провела там всю ночь. Как пишут СМИ, пострадавшая была госпитализирована с травмами.