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Прокуратура в Петербурге проверяет данные о падении женщины в шахту лифта

Кира Карон
13:12 24.11.2021
Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел во вторник вечером, упавшая в лифте женщина провела там всю ночь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по сообщениям о падении женщины в шахту лифта в торговом центре на Бухарестской улице. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

На фотографии, которая находится в распоряжении «Звезды» видно, что женщина лежала на бетонном полу.

«Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку по сообщениям о падении женщины в шахту лифта в торговом центре, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 30», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки будет принят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в СМИ сообщили, что во вторник, женщина упала в лифте торгового центра и провела там всю ночь. Как пишут СМИ, пострадавшая была госпитализирована с травмами.

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