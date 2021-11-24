Пассажирский автобус дотла сгорел в Петербурге

Пассажирский автобус МАЗ сгорел в Петербурге утром в среду, 24 ноября. Инцидент произошел на проспекте Луначарского у дома 108 корпус 1 в районе пересечения с улицей Черкасова.

Как рассказали МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 09.51. В транспортном средстве огнем уничтожены сгораемые части, уточнили в ведомстве. В 10.39 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным «Фонтанки», автобус принадлежит пассажирской компании «Третий парк». В компании-перевозчике уточнили, что пожар произошел в автобусе маршрута №139. Водитель обнаружил задымление, после чего попросил пассажиров выйти из салона и вызвал пожарных.

Обгоревший МАЗ восстановлению не подлежит, сообщили представители компании.