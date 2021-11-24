Российские истребители нанесли удар по кораблям «противника» в Черном море

Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 провели тренировки над Черным морем на Кубани, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Летчики отразили нападение воздушного противника на военно-морскую базу и в ответ нанесли авиаудар по «вражеским» кораблям.

«Также при отработке учебно-боевых задач экипажи самолетов совершенствовали навыки в выполнении сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушных целей, противодействию радиоэлектронным средствам противника», - говорится в сообщении.

Экипажи истребителей отточили слаженность действий при нанесении удара по надводным целям.

В мероприятиях задействовано около десятка экипажей самолетов и корабли Новороссийской военно-морской базы ЧФ, в том числе патрульный корабль «Василий Быков», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск».

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Первый прототип самолета носил индекс Т-10. По кодификации НАТО - Flanker-A. В дальнейшем были созданы модификации Су-27СМ, Су-27М, Су-27СМ3, Су-27П (перехватчик), экспортные версии Су-27СК и Су-27СКМ. Двухместная версия самолета - Су-27УБ (учебно-боевой).

Благодаря крайне удачной конструкции планера в Советском Союзе и затем в России на базе Су-27 создано несколько модификаций, которые относятся в том числе к поколению 4++ и считаются одними из самых современных самолетов в мире.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Материал подготовил Андрей Аркадьев