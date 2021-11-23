Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Специалисты рассказали о хакерских атаках из КНДР на российских ученых

Валентина Пескова
09:56 23.11.2021
Группировка Kimsuky организовала атаки на российских экспертов в области внешней политики, а также частные организации, которые имеют отношение к вопросам взаимодействия с КНДР.
Специалисты рассказали о хакерских атаках из КНДР на российских ученых
© Фото: imago stock&people, Globallookpress
Читайте нас на:

Американская компания по кибербезопасности Proofpoint заявила, что хакеры из Северной Кореи производят частые атаки на страницы российских специалистов, экспертов и дипломатов, которые заняты проблемами взаимоотношений с Пхеньяном.

Как сообщил «Коммерсантъ», киберпреступники из группировки Kimsuky рассылают фишинговые письма экспертам по Корее, также составленные от лица известных в России специалистов. В письмах содержится ссылка на якобы закрытый сетевой ресурс и предложение пройти регистрацию, чтобы получить данные предполагаемой «жертвы» обмана. Издание пишет, что одно из таких подставных писем хакеры отправили от имени исполнительного директора Национального комитета по исследованию БРИКС Георгия Толорая.

Объектами таких атак ранее уже являлись крупные российские компании - лидеры в оборонной промышленности, а сейчас хакеры переключились на российских экспертов в области внешней политики, а также частные организации, которые имеют отношение к вопросам взаимодействия с КНДР.

Руководитель группы исследования сложных угроз Group-IB Анастасия Тихонова считает, что Kimsuky может попытаться в дальнейшем целенаправленно «пробивать» и добывать ценные документы у конкретных чиновников и сотрудников научно-исследовательских организаций. Все это может происходить при работе на северокорейскую разведку, которой было бы важно получить доступ и организовать сбор данных против одного из важных участников дипломатических и политических процессов в отношении КНДР - России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:37 В стране и мире
Минздрав РФ подготовил проект новой процедуры получения медсправок для водителей
11:09 В стране и мире
Названы три версии ДТП с десятками Болгарии
10:30 В стране и мире
Мясников рассказал, какие продукты запрещены при простуде и гриппе
08:59 В стране и мире
Видео
В Татарске 48 человек отравились в суше-кафе
09:56 В стране и мире
Специалисты рассказали о хакерских атаках из КНДР на российских ученых
Популярное
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти
В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Видео
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.