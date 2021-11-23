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Взрывчатка, снаряды, авиабомбы: как живет центр советского химпрома Дзержинск

Кира Карон
Олег Лавров
08:32 23.11.2021
Половина производимой в стране взрывчатки, каждый второй снаряд, каждая третья авиабомба выпускалась в Дзержинске.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Они на фронте, а мы в тылу» - эти же слова Мария Гейнбихнер повторяла всю войну. В 1941-м ей было 12. Днем она работа на железной дороге завода Свердлова, вечером – занималась в школе. К 15 годам она уже бок о бок со взрослыми ковала победу в тылу. И таких историй тысячи.

 «Нужно, отработаешь и день и ночь, даже, не придешь домой», - сказала заслуженный труженик завода им. Свердлова Мария Гейнбихнер.

Завод Свердлова - градообразующее предприятие. Некогда крупнейшим производителем взрывчатки в России был охтинский пороховой завод на Неве, основанный Петром. В Первую мировую стратегическое производство перенесли вглубь страны.

Половина производимой в стране взрывчатки, каждый второй снаряд, каждая третья авиабомба выпускалась в Дзержинске. За четыре года химическое предприятие выпустило продукции в два раза больше, чем за 20 предвоенных лет.

В начале войны коллективы заводов в кратчайшие сроки увеличивали мощности, чтобы запустить новые производства. Так, на заводе «Рулон», где производили стекла для самолетов, выпуск продукции увеличился в 13 раз, на «Заводстрое», выпускавшем хлор - в 7 раз. Женщины и подростки вставали к станкам, заменив воевавших мужей и отцов.

«Со всей области: марийцы, татары, чуваши, русские. Все во время войны работали, даже с Узбекистана присылали людей», - добавил заслуженный пенсионер завода Свердлова Виктор Громов.

В сентябре президент присвоил 12 городам почетное звание «Город трудовой доблести». В Нижнем Новгороде на профильном форуме присутствовали представители всех 44-х городов обладателей почетного звания. Обсуждали как выполнить поручения президента: привести в порядок объекты и памятники, связанные с подвигом тыловиков, а также проработать просветительскую программу для молодежи. В школы планируют вернуть уроки краеведения.

«Далеко не во всех регионах есть нормальные учебники, есть часы школьной программы преподавания региональной истории. Это большая и сложная задача которой занимается Российское историческое общество сейчас», - рассказал председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

Заслуженные работники завода регулярно встречаются на совете ветеранов. Они вспоминают тяжелые годы, бессонные ночи и сплоченность коллектива, работающего во имя большой победы. Они готовы делиться с подрастающим поколением опытом. Сейчас задача — найти формат, в котором эту информацию можно доступно, а главное интересно подать молодежи.

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