В стране и мире СМИ: 45 человек погибли при аварии туристического автобуса в Болгарии Кира Карон Среди погибших 12 несовершеннолетних. © Фото: pexels.com Читайте нас на: По данным СМИ, в Болгарии в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия 45 человек погибли, среди погибших 12 несовершеннолетних. После ДТП загорелся автобус. В аварии также погиб водитель, в живых осталось семь человек. Пострадавшие доставлены в больницу, передает агентство BGNES. Авария произошла около 3.00 на трассе София - Благоевград. Отмечается, что автобус прибыл из Северной Македонии. На месте трагедии проводится проверка. Дальнейшая информация выясняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика