СМИ: 45 человек погибли при аварии туристического автобуса в Болгарии
Среди погибших 12 несовершеннолетних.
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По данным СМИ, в Болгарии в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия 45 человек погибли, среди погибших 12 несовершеннолетних. После ДТП загорелся автобус.
В аварии также погиб водитель, в живых осталось семь человек. Пострадавшие доставлены в больницу, передает агентство BGNES. Авария произошла около 3.00 на трассе София - Благоевград. Отмечается, что автобус прибыл из Северной Македонии.
На месте трагедии проводится проверка. Дальнейшая информация выясняется.