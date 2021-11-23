В Гватемале лев загрыз смотрителя и сбежал из клетки зоопарка туристического центра в департаменте Петен, сообщает местное СМИ. По данным прессы, полиция нашла и застрелила хищника.

«Согласно отчету полиции, тело смотрителя было найдено за пределами клетки для кошек. Агенты Национальной полиции и группа жителей отправились на поиски льва. Животное было обнаружено в районе туристического центра, где его застрелили», - передает издание Prensa Libre.

Погибшему смотрителю зоопарка было 33 года, он отвечал за содержание клеток и кормление животных в вольерах.