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В горящем на 1 500 «квадратах» здании в Петербурге произошло обрушение

Кира Тило
05:20 23.11.2021
По предварительной информации, пострадавших нет.
В горящем на 1 500 «квадратах» здании в Петербурге произошло обрушение
© Фото: 78.mchs.gov.ru
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В Санкт-Петербурге на улице Розенштейна горит историческое здание, произошло частичное обрушение. В капитально-ремонтируемом здании загорелись перекрытия на площади около 1500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает региональное МЧС.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит пожар с 3-го по 5-й этаж, предварительно, на площади 1 500 кв. м заброшенного 6-этажного здания. Произошло частичное обрушение между 3-м и 4-м этажами на площади 100 кв. м», - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Пожару присвоен второй ранг, в ликвидации задействовано около 100 человек и 30 единиц техники.

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