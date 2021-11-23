В горящем на 1 500 «квадратах» здании в Петербурге произошло обрушение

В Санкт-Петербурге на улице Розенштейна горит историческое здание, произошло частичное обрушение. В капитально-ремонтируемом здании загорелись перекрытия на площади около 1500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает региональное МЧС.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит пожар с 3-го по 5-й этаж, предварительно, на площади 1 500 кв. м заброшенного 6-этажного здания. Произошло частичное обрушение между 3-м и 4-м этажами на площади 100 кв. м», - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Пожару присвоен второй ранг, в ликвидации задействовано около 100 человек и 30 единиц техники.