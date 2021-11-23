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Скончался экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван

Кира Тило
04:27 23.11.2021
Чон Ду Хван совершил военный переворот в 1979 году и пришел к власти в Южной Корее.
Скончался экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван
© Фото: kdemocracy.or.kr CC BY-SA 4.0 wikipedia.org
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Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван скончался на 91-м году жизни, сообщили помощники экс-главы государства. Отмечается, что Хван страдал хроническими заболеваниями и умер в своем доме в Сеуле.

«Бывший президент Чон Ду Хван скончался во вторник, 23 ноября, заявили помощники. Он умер в своем доме после борьбы с хроническими заболеваниями. Ему было 90 лет», - передает Yonhap News Agency.

Чон Ду Хван совершил военный переворот в 1979 году, после чего пришел к власти в Южной Корее и находился на посту до 1988 года - тогда президентом стал Ро Дэ У. В 1996 году Хван был признан виновным в госизмене и приговорен к пожизненному заключению, но в следующем году был помилован.

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