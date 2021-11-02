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«Подожгли на себе брюки»: в колонии Новочеркасска раскрыли подробности инцидента с заключенными

Виктория Ивашечкина
02:38 02.11.2021
По словам представителей ГУФСИН, таким образом мужчины выразили нежелание переходить в другой отряд.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В ГУФСИН России по Ростовской области сообщили о том, что двое заключенных колонии строгого режима №14 в Новочеркасске выбрались на крышу учреждения и подожгли на себе брюки, а позже сами их потушили. Так они выразили нежелание переходить в другой отряд. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе

«1 ноября 2021 года двое осужденных после ужина забрались на крышу здания и подожгли брюки, после чего самостоятельно их потушили. Свой поступок они объяснили нежеланием подчиняться законным требованиям администрации учреждения», - сообщил представитель ведомства.

Также уточняется, что мужчины получили незначительные поверхностные ожоги. На месте им оказали медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждаются. По факту произошедшего проводится проверка.

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