«Подожгли на себе брюки»: в колонии Новочеркасска раскрыли подробности инцидента с заключенными

В ГУФСИН России по Ростовской области сообщили о том, что двое заключенных колонии строгого режима №14 в Новочеркасске выбрались на крышу учреждения и подожгли на себе брюки, а позже сами их потушили. Так они выразили нежелание переходить в другой отряд. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе

«1 ноября 2021 года двое осужденных после ужина забрались на крышу здания и подожгли брюки, после чего самостоятельно их потушили. Свой поступок они объяснили нежеланием подчиняться законным требованиям администрации учреждения», - сообщил представитель ведомства.

Также уточняется, что мужчины получили незначительные поверхностные ожоги. На месте им оказали медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждаются. По факту произошедшего проводится проверка.