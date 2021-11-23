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Як-40 из-за отказа двигателя аварийно сел на Камчатке

Кира Тило
05:05 23.11.2021
Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал.
Як-40 из-за отказа двигателя аварийно сел на Камчатке
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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На Камчатке самолет Як-40, который летел в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в селе Тиличики из-за отказа двигателя. Никто из пассажиров не пострадал, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

«Самолет Як-40 „Камчатского авиационного предприятия“ выполнял рейс из аэропорта „Тиличики“ в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село. На борту было 13 пассажиров, при посадке пассажиры, груз и само воздушное судно не пострадали», - говорится в сообщении.

Также известно, что всех пассажиров отправят в Петропавловск-Камчатский другим рейсом. Сообщается, что по факту случившегося проводится расследование и проверка камчатским межрегиональным управлением воздушного транспорта Росавиации.

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