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Житель Оренбурга спас младенца, которого держали вниз головой в подъезде

Анна Берестовая
04:18 23.11.2021
В Оренбурге был спасен младенец, чуть не упавший вниз головой из рук женщины.
Житель Оренбурга спас младенца, которого держали вниз головой в подъезде
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Житель Оренбурга спас двухмесячного мальчика, находящегося в опасности из-за действий пьяной женщины. По факту произошедшего была организована проверка органами регионального управления СК РФ. Подробности инцидента были также установлены сотрудниками МВД по Оренбургской области.

Согласно имеющейся информации, 19 ноября 41-летний мужчина, возвращающийся в свою квартиру, услышал раздающийся в подъезде детский плач. Он спустился на этаж ниже и увидел, как женщина в тамбуре держит младенца за одну ногу вниз головой. Благодаря быстрым и решительным действиям оренбуржцу удалось поймать грудного ребенка.

После этого мужчина забрал ребенка к себе домой и сообщил о случившемся в полицию. Через некоторое время объявилась 40-летняя мать малыша, которая, как выяснилось, оставила его своей знакомой с сожителем почти на десять часов.

В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. Как показала следственная проверка, перед тем, как уйти и оставить младенца, его мать выпивала со знакомыми в квартире.

В настоящее время ребенок, у которого медики обнаружили ушибы головы, конечностей и туловища, передан специалистам отдела опеки и попечительства города. Как пишет РИА Новости, после случившегося руководство МВД России по региону выразило большую благодарность гражданину, благодаря неравнодушию которого был спасен маленький ребенок.

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