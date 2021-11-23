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Демонстрация присутствия: как военная полиция РФ помогает сирийскому поселку Масеран

Алексей Дегтярев
05:00 23.11.2021
Регулярные патрулирования российской военной полиции постепенно возвращают жителей поселения Масеран в Сирии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Колонну российской военной полиции в поселке Масеран на севере Сирии местные жители видят регулярно. Машины идут с четким интервалом, водители напряжены. Последний раз выстрелы здесь слышали месяц назад, но в пустыне еще могут оставаться спящие ячейки террористов. Поэтому наши военнослужащие и проводят такие патрулирования.

Маршрут движения проходит вдоль линии соприкосновения сирийской армии и боевиков. С другой стороны дороги такие же патрули проводят турецкие войска в своей зоне ответственности. Эта совместная работа проводится с 2019 года.

Здесь, в Идлибской зоне деэскалации конфликта, военные добились больших результатов. Благодаря постоянной демонстрации присутствия местные жители стали возвращаться в свои дома. В Масеран за год вернулись почти 100 человек.

«Соблюдается режим прекращения огня. Мирные жители нас приветствуют, все рады, что мы здесь. Также проводим демонстрацию российского флага», - отметил командир роты военной полиции Минобороны РФ.

Сейчас вокруг пустынные пейзажи еще недавно гремящей войны. Но местные говорят, что так было не всегда. Когда-то Масеран был цветущим краем.

«Если бы здесь не было боевиков, мы бы были процветающим районом, жили бы не хуже, чем в Дамаске. Война отбросила нас на годы назад. Понадобится время, чтобы вернуть прежний уровень жизни», - объяснил житель селения Халид Хадиди.

Колонна бронетехники въезжает на конечный пункт маршрута. Аэродром Абу-эд-Духур - опорный пункт правительственных сил - является лакомым куском для террористов. Однако, благодаря регулярной демонстрации российского триколора, боевики здесь не появляются и мирные жители в округе уже спокойно могут начинать возделывать поля.

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