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На земле, в море и воздухе: министры обороны РФ и КНР обсудили военное сотрудничество стран

Анна Берестовая
Константин Коковешников
23:52 23.11.2021
«Звезда» рассказывает, какие основные темы обсудили на переговорах министры обороны России и Китая.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На земле, в море и воздухе - вопреки сложной эпидемиологической ситуации Россия и Китай продолжают оставаться стратегическими союзниками. Об этом свидетельствуют дружеские отношения на уровне глав наших государств и возрастающий объем военного сотрудничества.

Обо всем этом речь заходит на встрече министров обороны России и Поднебесной. Переговоры, состоявшиеся по инициативе Москвы, в формате видеоконференции Сергей Шойгу начинает с приветствия на китайском языке.

Напряженная военно-политическая обстановка в мире, в частности угроза со стороны США, заставляют Москву и Пекин искать новые способы взаимодействия. По словам Сергея Шойгу, действия Вашингтона представляют серьезную угрозу не только для России, но и для Китая. На этом фоне координация усилий наших военных - главный стабилизирующий фактор.

«Китай и Россия в течении многих лет являются стратегическими партнерами. Сегодня, в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения геополитического потенциала в разных районах мира, развитие нашего взаимодействия особенно актуально. В этом месяце в ходе учения стратегических сил Соединенных Штатов Америки Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений. Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров», - сообщил глава Минобороны России.

Особую обеспокоенность главы оборонного ведомства вызывают существенно активизировавшиеся действия американской стратегической бомбардировочной авиации. За последний месяц они 30 раз подлетали к нашим границам, то есть в 2,5 раза чаще, чем до этого.

«В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полетов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация ВВС Соединенных Штатов Америки выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три. В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков отрабатывали выход на рубежи применения крылатых ракет с нанесением условных ракетных ударов. Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидента», - указал Шойгу.

С такой оценкой Сергея Шойгу согласен и его китайский коллега. Вэй Фэнхэ говорит, что отношения Москвы и Пекина - образец для стратегического взаимодействия в XXI веке.

«Дружба России и Китая нерушима. Мы едины и сильны, как великая гора - особенно перед лицом сдерживания и давления со стороны США. Мы вместе противостоим их гегемонии, фальшивым демократии и мультикультурализму, а также боремся с новыми формами проявления холодной войны. Все это говорит о том, что наши отношения сильнее и ближе, чем просто союзнические», - поделился мыслями министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Вот уже двенадцать лет между Россией и Китаем действует соглашение о взаимном уведомлении о пусках межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов. Во вторник было объявлено, что его решили продлить. По словам Сергея Шойгу, это будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества и взаимного доверия в военной сфере.

«В этом году мы впервые провели совместное оперативно-стратегическое учение на территории Китая - "Сибу/Взаимодействие -2021". Важными событиями стали морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана и очередное воздушное патрулирование стратегических ракетоносцев воздушно космических сил России и бомбардировщиков военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая - в воздушном пространстве над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей», - обозначил Шойгу.

В завершение Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ отметили взаимные усилия наших стран в борьбе с коронавирусом, а также возобновление экономического роста, впервые наметившегося с начала пандемии.

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