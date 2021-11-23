В стране и мире В Пензе полыхает склад на площади в тысячу «квадратов» Кира Тило По предварительным данным, пострадавших нет. © Фото: 58.mchs.gov.ru Читайте нас на: В Пензе загорелись складские помещения, передает региональное ГУ МЧС. По прибытии было установлено, что горит второй этаж здания. «Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Пенза ул. Свердлова. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание в складском помещении», - сказано в сообщении ведомства. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 29 человек и восемь единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика