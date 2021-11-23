В Пензе полыхает склад на площади в тысячу «квадратов»
По предварительным данным, пострадавших нет.
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В Пензе загорелись складские помещения, передает региональное ГУ МЧС. По прибытии было установлено, что горит второй этаж здания.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Пенза ул. Свердлова. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание в складском помещении», - сказано в сообщении ведомства.
По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 29 человек и восемь единиц техники.