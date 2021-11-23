Боевики произвели семь обстрелов в Идлибской зоне деэскалации за сутки

В Идлибской зоне деэскалации в Сирии за минувшие сутки было зарегистрировано семь обстрелов со стороны боевиков террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В провинции Алеппо боевики совершили три обстрела, в Идлибе - два обстрела, в провинции Хама - два обстрела. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Бозгекли и обратно, Аджами - Авшария и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Мамдуха - Бакароглу - Айн-Дивар и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно.

Кроме того, российскими военнослужащими проведено патрулирование в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла - Сальхиях и обратно. На участке трассы М4 между населенными пунктами Телль-Тамр, Айн-Иса в провинциях Хасеке и Ракка в течение суток российской военной полицией обеспечено безопасное передвижение 465 мирных жителей и 253 единиц гражданского автотранспорта.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовила Елизавета Потейчук