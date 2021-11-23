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«Все хотели с ним играть»: артисты, студенты и зрители простились с актером Валерием Гаркалиным

Алексей Курильченко
Диана Сирази
20:15 23.11.2021
Прощание прошло в учебном театре ГИТИСа, который стал для артиста практически вторым домом.
«Все хотели с ним играть»: артисты, студенты и зрители простились с актером Валерием Гаркалиным
© Фото: Natalya Loginova Russian Look Globallookpress
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Учебный театр ГИТИСа стал для Валерия Гаркалина вторым домом. Поэтому прощаются с народным артистом именно здесь. Много лет он руководил мастерской эстрадного искусства. И его жизнь будто бы разложили по самым важным кадрам - селфи с выпускниками курса, фотографии спектаклей, дипломные работы. Все чем жил и чем занимался Валерий Борисович последние годы. А мог бы сделать еще больше. Всех, кто пришел проститься ,в центре зала встречает фирменная улыбка Гаркалина.

«Уходит часть моей жизни... Он замечательный был актер, с уникальной интонацией. Наша же профессия - это профессия интонаций. И его интонацию не спутаешь ни с чем - она достойна только таких больших актеров», - рассказал заслуженный артист России Игорь Золотовицкий.

«Я даже не знаю, с чем его сравнить. С такими великими артистами как Евстигнеев, Леонов, Дуров. Это вот такого масштаба человек и личность. Всегда жалко, что такие люди быстро уходят и не успеваешь ими насладиться», - рассказал актер театра и кино Александр Самойленко.

Каждую роль в кино, даже небольшую, он умел сделать яркой. И сегодня десятки и десятки людей - друзья, коллеги, студенты и просто преданные зрители стоят в очереди с самого утра, чтобы увидеть любимого актера, педагога и близкого друга в последний раз.

«Он абсолютный самородок, абсолютно самобытен, я считаю, что он безусловно был очень мудр», - сказала народная артистка России Алена Яковлева.

 «На протяжении всего обучения он подбадривал всех - каждого ученика, которого он взял, он всегда держал под своим крылом», - отметила выпускница курса Валерия Гаркалина Рита Крон.

Самые теплые слова звучат и со сцены учебного театра. Народная артистка Клара Новикова рассказывает: здесь, в ГИТИСе, училась с Гаркалиным на одном курсе. И ее сразу покорила его неуемная энергия. Он всегда шутил, поэтому и сегодня вспоминаются самые смешные моменты.

«Все хотели с ним играть этюды - я играла собачку с ним. Я играла болонку, он играл кобеля - страстно, невозможно. Как же все хохотали, глядя на наш этюд - это самое наше начало», - вспоминает артистка.

Валерий Гаркалин никогда не отличался богатырским здоровьем: в детстве переболел полиомиелитом, будучи уже известным актером перенес два инфаркта, один - прямо на сцене, но все же доиграл свою роль до конца. И никто никогда не слышал, чтобы он жаловался.

«Он старался держаться крепко - мы, конечно, слышали и знали о том, что ему очень плохо», - вспоминает актер театра и кино Евгений Князев.

Последние полтора месяца актер боролся с тяжелыми последствиями коронавируса. В начале октября попал в больницу в Коммунарке, его состояние ухудшалось с каждым днем. Сердце не выдержало. Валерия Гаркалина похоронили на Миусском кладбище - рядом с женой Екатериной.  

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