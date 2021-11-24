Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Заседание Коллегии Минобороны РФ пройдет в Москве

00:00 24.11.2021
Участники заседания, в частности, обсудят вопросы совершенствования системы военной подготовки студентов гражданских вузов и состояния правопорядка и воинской дисциплины в ВС.
Заседание Коллегии Минобороны РФ пройдет в Москве
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации сегодня, 24 ноября, состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу. В ходе заседания участники обсудят аспекты, которые касаются совершенствования системы военной подготовки студентов гражданских вузов и состояния правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах.

Кроме того, во время заседания Коллегии будет уделено особое внимание результатам выполнения нынешней государственной программы вооружения, а также предложениям по формированию проекта государственного оборонного заказа на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов.

При этом в повестке заседания одним из главных станет вопрос о перечне объектов капитального строительства Минобороны России на 2022 год. В заседании Коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав Вооруженных Сил, а также представители органов государственной власти и других организаций.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:28 В стране и мире
Видео
Трое мужчин обвиняются в похищении и лишении свободы более 30 человек под Пензой
23:47 В стране и мире
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Новой Москве
22:08 В стране и мире
СК возбудил уголовное дело после сообщений о прооперировавшей себя пенсионерке
21:07 В стране и мире
Подозреваемый в подготовке нападения на школу в Казани помещен в психиатрический стационар
20:30 Армия
Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с представителем президента Республики Конго военное сотрудничество
Популярное
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти
В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Видео
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.