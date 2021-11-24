Заседание Коллегии Минобороны РФ пройдет в Москве

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации сегодня, 24 ноября, состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу. В ходе заседания участники обсудят аспекты, которые касаются совершенствования системы военной подготовки студентов гражданских вузов и состояния правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах.

Кроме того, во время заседания Коллегии будет уделено особое внимание результатам выполнения нынешней государственной программы вооружения, а также предложениям по формированию проекта государственного оборонного заказа на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов.

При этом в повестке заседания одним из главных станет вопрос о перечне объектов капитального строительства Минобороны России на 2022 год. В заседании Коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав Вооруженных Сил, а также представители органов государственной власти и других организаций.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов