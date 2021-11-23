Под Белградом 16 человек пострадали из-за взрывов на фабрике ракетного топлива

В результате взрывов на фабрике ракетного топлива возле поселка Бубань-Поток в Сербии пострадали по меньшей мере 16 человек, два человека погибли. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Многие из пострадавших госпитализированы с ожогами. Об этом сообщила начальник смены скорой помощи доктор Мария Радулович.

Как сообщает издание Tanjung, взрывы произошли около 14:00 на предприятии, которое производит противоградовые ракеты.

Ранее на заводе по производству взрывчатых веществ в Рязанской области произошел взрыв. В результате инцидента погибли 17 человек. Возгорание в одном из цехов завода произошло из-за нарушения технологического процесса.