Еловые браконьеры: в РФ начались рейды по предотвращению незаконной рубки новогодних деревьев

На фоне аккуратно сложенных елок двое неизвестных пожимают плечами. Сотрудники Госохотнадзора их взяли с поличным на территории заповедника. Весь месяц мужчины беспощадно вырубали макушки хвойных деревьев. И не для себя, а на продажу к новогодним праздникам.

«Альпинистское оборудование здесь находилось у них, по которому они залезали и спускали на лебедках эти макушки. Один страховал, другой принимал. По очереди менялись», - рассказал старший государственный инспектор заповедника Виктор Блюденов.

Пепелище от костра, бурелом, повсюду спиленные ветки. Именно здесь браконьеры и заготавливали елки на продажу. Чуть дальше в лагере у них находился специальный обвязочный станок, где с помощью стандартной ленты они упаковывали елки и отправляли их в город. По следам этих браконьеров инспекторы шли два года - вели они себя очень аккуратно. Работали строго под покровом ночи и рубили только верхушки деревьев. Ведь с земли заметить повреждения на 20-метровой ели практически невозможно.

«Используем фотоловушки, также квадрокоптеры с тепловизором. На спецоборудовании мониторим высоту. Так более удобно контролировать систему ООПТ», - отметил Блюденов.

Инспекторам пришлось сидеть в засадах, устанавливать дополнительные фотоловушки. И даже разбирать завалы - браконьеры специально перекрывали доступ к своему лагерю.

Изъятые у браконьеров 85 елей сегодня хранятся в администрации заповедника. Почти все они промаркированы. На одной из бирок записан адрес одного из предполагаемых заказчиков. Работали черные лесорубы вдвоем, а в качестве инструмента использовали обычную ручную пилу.

Пока за вырубку лесных насаждений этим браконьерам грозит всего лишь штраф. Но ситуация может в корне изменится. Предполагаемый ущерб от деятельности нарушителей сейчас варьируется от 900 тысяч рублей до 4,5 миллиона. Если будет доказано, что деревья в дальнейшем погибнут, то валить лес мужчины будут уже за колючей проволокой. Правда, и это их не пугает. Спустя неделю после задержания одного из браконьеров снова заметили на территории заповедника - он якобы собирал грибы.

Охранные рейды уже вовсю идут в Удмуртии - инспекторы патрулируют лес на земле и с воздуха. В Ростовской области задержали браконьеров, которые вырезали полсотни елей - за каждую придется заплатить штраф до пяти тысяч рублей, а также возместить причиненный ущерб.

По всей России в преддверии новогодних праздников ежегодно незаконно вырубают почти 10 тысяч елей. Ущерб от истребления хвойных пород исчисляется десятками миллионов рублей. А урон экосистеме грозит стать непоправимым.

Впрочем, заготавливать главные символы нового года можно и легально. В лесхозах Липецкой области купить ель или сосну можно за 500 рублей. В питомниках вывели 37 тысяч декоративных пород хвойных деревьев, после вырубки которых не страдает экосистема.

«Выращенные в питомниках елочки или заготовленные легально в лесничествах как минимум гарантированно будут чистыми с точки зрения наличия каких-то иных элементов загрязнения окружающей среды токсичными веществами. Мало ли где эти елки были заготовлены браконьерами», - отметил председатель комиссии по экологической безопасности Московского областного отделения РГО Антон Хлынов

В естественной среде ель обыкновенная растет в высоту не меньше ста лет. А чтобы срубить ее, достаточно всего нескольких часов. Бесконтрольная вырубка в лесах и заповедниках и отсутствие возобновления таких пород может привести к тому, что украшать к Новому году совсем скоро придется только искусственные деревья.