В стране и мире Путин присвоил аэропорту Васьково имя летчика Ивана Черевичного Алексей Курильченко Присвоение прошло в соответствии с указом о присвоении географическим объектам имен имеющих заслуги перед Отечеством. © Фото: Сергей Казаков, 2aoao, Facebook Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении архангельскому аэропорту Васьково имени советского полярного летчика, героя Советского Союза Ивана Черевичного. Документ опубликован на сайте правовой информации. «В соответствии с пунктом 1 указа президента Российской Федерации "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю присвоить аэропорту Васьково имя И.И. Черевичного», - указано в документе. В 2019 году Путин присвоил 40 аэропортам имена выдающихся отечественных деятелей в рамках общенационального конкурса «Великие имена России». Так, аэропорт Шереметьево стал носить имя Александра Пушкина, Домодедово - Михаила Ломоносова, Внуково - Андрея Туполева. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика