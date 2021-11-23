Актера Валерия Гаркалина проводили в последний путь аплодисментами

В Москве простились с актером Валерием Гаркалиным. Артист скончался 20 ноября на 68-м году жизни. Он долгое время проходил лечение от коронавируса, однако врачи оказались бессильны.

Траурная церемония прошла сегодня в учебном театре ГИТИСа. Отдать дать таланту актера пришли многие его друзья и коллеги. Среди них - актриса Алена Яковлева, актер Александр Самойленко, режиссер и актер Игорь Золотовицкий, эстрадная актриса Клара Новикова.

После произнесения памятных слов соболезнования актера проводили в последний путь аплодисментами. Похоронят Валерия Гаркалина на Миусском кладбище в Москве.