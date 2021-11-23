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Штурмовики Су-25СМ3 ракетными ударами уничтожили аэродром «противника» на Кубани

12:25 23.11.2021
Летчики выполнили пилотирование при сложных метеорологических условиях на разных высотах.
Штурмовики Су-25СМ3 ракетными ударами уничтожили аэродром «противника» на Кубани
© Фото: Минобороны России
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Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 на Кубани уничтожила аэродром условного противника во время тренировки, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Летчики выполнили пилотирование при сложных метеорологических условиях на разных высотах.

«В составе боевого звена летчики Су-25СМ3 на предельно малой высоте преодолели систему противовоздушной обороны, выполнили пуски управляемых ракет, стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы по позициям "противника" на одном из авиационных полигонов на Кубани», - говорится в сообщении.

В тренировках  принимали участие 200 летчиков, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб ЮВО, задействовано более десяти самолетов.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Су-25 создавался как самолет для полномасштабной войны, который мог бы вести наступление вместе с армией, не завися от аэродромов. Именно этим обусловлено то, что он может использоваться с грунтовых полос. В случае экстренной ситуации Су-25 способен использовать вместо керосина обычный бензин или дизельное топливо.

Штурмовик является в целом высокозащищенным самолетом, на системы обеспечения боевой живучести приходится 7,2% нормальной взлетной массы, или 1 050 кг. Пилот практически полностью защищен от обстрела из любого ствольного оружия калибром до 12,7 мм, а по наиболее опасным направлениям - калибром до 30 мм.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели. Все, что требуется боевому летчику, - это точные координаты объекта.

Материал подготовил: Андрей Аркадьев.

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