Призывников из отдаленных населенных пунктов Бурятии вакцинируют от COVID-19 в местных медучреждениях

Призывники во всех районах Республики Бурятия, в том числе отдаленных населенных пунктах, перед убытием на сборные пункты имеют возможность вакцинироваться от COVID-19 в местных медучреждениях.

Для вакцинации призывников в местных медицинских учреждениях, по согласованию с главами районов, был создан запас отечественного препарата «Спутник V». Сотрудники сборных пунктов и военкоматов проводят профилактические беседы, в ходе которых поясняют молодым людям о порядке прохождения вакцинации и о ее значимости.

В случае отказа от прививания или ситуациях, когда призывник не успевает пройти второй этап вакцинации, призывники в обязательном порядке сдают ПЦР-тесты на призывных пунктах и повторные тесты по прибытию на Республиканский сборный пункт.

Помимо этого, на призывных пунктах соблюдаются строгие противоэпидемиологические мероприятия, в частности, исключено скапливания в помещении молодых людей при прохождении медицинской комиссии. Создан график посещения призывного пункта, ежедневно проводятся мероприятия по дезинфекции помещений, развернуты посты для прохождения термометрии.

Кроме того к работе с призывниками допущены только сотрудники военных комиссариатов, призывных и сборных пунктов, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это позволяет исключить риски заражения призывников и дополняет комплекс ранее установленных противоэпидемиологических мер.

Перевозка граждан на призывные и сборные пункты осуществляется с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.