Летчики ЗВО создали запас более пяти тонн кислорода для больниц Тверской области

В связи со сложной эпидемической обстановкой в ряде регионов Северо-Запада России, авиационные подразделения Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа продолжают оказывать помощь в обеспечении жидким кислородом пациентов гражданских больниц.

В Тверской области военнослужащие истребительного авиационного полка создали запас сжиженного кислорода общим объемом более пяти тонн для нужд гражданских больниц. Помощь регионам оказывается по указанию Министра обороны РФ после обращений ряда глав регионов.

Аэродромы объединения оснащены кислорододобывающими станциями АКДС-70 и ТКДС-100, предназначенными для получения жидкого и газообразного кислорода медицинского качества в полевых условиях. Кислород используется в бортовых системах самолета, предназначенных для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

Западный военный округ уже передал в областные и региональные больницы более 57 тонн кислорода. Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных соединений и воинских частей ЗВО.