Отразить ракетный удар: учения войск ПВО ЗВО завершились под Астраханью

Масштабные учения войск противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) завершились в Астраханской области с подразделениями зенитно-ракетных соединений и воинских частей, проходящих обучение в учебном центре боевого применения войсковой ПВО.

В ходе подготовки были проведены масштабные учения по противовоздушной обороне с боевыми пусками ракет зенитных ракетных систем дальнего и зенитных ракетных комплексов среднего и ближнего действия.

В ходе учений подразделения зенитных ракетных соединений нескольких военных округов отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет, авиации. А также налет «роя» беспилотных летательных аппаратов условного противника.

На полигоне Капустин Яр была создана группировка войсковой ПВО из подразделений пяти зенитных ракетных соединений и воинских частей, вооруженных передовыми зенитными ракетными системами и комплексами С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2» Западного военного округа.

В ходе основной фазы учения, зенитные ракетные дивизионы, совершив марш и заняв боевые позиции, отработали задачи по своевременному вскрытию и отражению воздушных ударов условного противника в условиях постановки радиоэлектронных помех высокой интенсивности.

Всего в ходе учений зенитчики гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей.

В практических действиях по обеспечению эшелонированной противовоздушной обороны было привлечено более 1000 военнослужащих и 100 единиц вооружения и военной техники войск гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.