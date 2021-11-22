Между турецкой зоной ответственности и курдской автономией: как прошло патрулирование ВС РФ в Сирии

Патруль российской военной полиции вдоль 40 меридиана - это важнейшая часть работы нашего военного контингента в Сирии. Слева турецкая зона ответственности, справа курдская автономия. Достаточно искры, чтобы здесь вспыхнуло пламя. И пока для местных жителей россияне - единственный гарант мира.

«Важность патрулирования состоит в том, что на этой территории до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими и... на этой неподконтрольной территории возможны нарушения законов Сирии», - объяснил представитель ЦПВС Виктор Кудинов.

Эта «цепочка», как говорят военные - пока пробный вариант демонстрации нашего присутствия здесь. Но уже благодаря ей жители региона перестали боятся выезжать на трассу.

Длина дороги от Эль-Камышлы до Дейр-эз-Зора составляет около 300 километров. Половина пути проходит по участкам, которые еще контролируют бандформирования. И только благодаря специалистам Российского центра по примирению враждующих сторон здесь стал возможен свободный проезд.

Патрулирование проходило в штатном режиме. Во время прохождения населенных пунктов по всей территории сирийское население встречало россиян приветливо. Некоторые местные жители были удивлены, однако негативного отношения, как и ожидалось, никто не проявил.

Конечная точка прибытия - Хатла, небольшой населенный пункт в окрестностях Дейр-эз-Зора. Он уже находится под контролем правительственных сил, и здесь российский патруль всегда ждут как вестников мира и спокойствия.