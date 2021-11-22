ФНС планирует отказаться от деклараций 3-НДФЛ

В Федеральной налоговой службе России планируют в будущем уйти от использующейся в настоящее время для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров, добавив, что в целом ожидаемым изменением системы будет полный отказ от деклараций.

Сегодня граждане РФ подают примерно 14 миллионов деклараций в год. Отказаться от заполнения соответствующих документов станет возможно в том случае, если служба сможет иметь доступ к данным для расчета налогов.

«Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать», - объяснил Егоров.

Он отметил, что для выстраивания доверительных отношений с налогоплательщиками им необходимо показывать, что ФНС не только занимается контролем средств, но и автоматизирует сервисы для удобства людей. Перевести все вычеты в автоматизированную форму планируется к 2024 году.

«Мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами», - цитирует главу налоговой службы РБК.

Налог на доходы физических лиц уже частично автоматизирован в том, что относится к удерживанию средств с зарплаты плательщиков. Тем не менее, в ряде случаев, таких как выигрыш в лотерею, получение дохода от продажи имущества или получение в дар недвижимости, транспорта и т.д. - россияне обязаны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию.