Бытовки ушли под землю: на набережной в центре Москвы провалился грунт
Дорога вблизи места происшествия временно перекрыта.
© Фото: Новости Москвы, telegram
В центре Москвы на Краснопресненской набережной произошел сильный провал грунта в районе стройки. Ограждения и мобильные бытовки ушли под землю.
Снимок с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».
По информации столичного Дептранса, движение перекрыто на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда.