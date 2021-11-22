Врач назвала приборы в доме, которых стоит опасаться из-за излучения

Некоторые бытовые приборы, которые можно обнаружить почти в любой российской квартире, являются источниками излучения, способного навредить организму человека. Такое заявление сделала врач-терапевт Екатерина Терентьева.

Согласно ее словам, многие устройства, такие как индукционные и микроволновые печи, беспроводные приборы, сотовые телефоны и компьютерная техника, изучают слабые электромагнитные волны. Степень их воздействия на здоровье зависит от стойкости конкретного человека, а также от длительности, интенсивности и локализации облучения.

Специалист отметила, что наиболее чувствительными к подобному излучению оказываются нервная, эндокринная, половая и иммунная системы. При этом эффект накапливается постепенно, в связи с чем могут возникать отдаленные последствия дегенеративных процессов в организме и наблюдаться ускоренное старение.

«Это излучение вызывает неспецифические изменения в организме», - цитирует медика РИА Недвижимость.

Как указала Терентьева, чтобы обезопасить себя от вредного излучения стоит продуманно расставлять мебель в жилище, помещая места отдыха на расстоянии двух-трех метров от электроприборов. Также врач рекомендовала предпочитать устройства меньшей мощности, проверять приобретения на соответствие санитарным нормам и разговаривать по мобильному телефону максимум три-четыре минуты за раз.