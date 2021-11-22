«Дизайн детей» и геном человека: что известно о разработке генных технологий в РФ и в мире

Ряды стеклянных пробирок и колб кажутся бесконечными. Десятки лабораторных приборов, назначение которых простому человеку понять невозможно. Кажется, что вокруг какой-то технологический хаос. Но именно в лаборатории Института молекулярной биологии Энгельгардта создан уникальный препарат для лечения коронавирусной инфекции.

Неприметная прозрачная жидкость в пробирке и есть новейший препарат от коронавируса, который разработали российские ученые. Еще на начальной стадии исследования - на живой клетке и хомяках - он показал высокую эффективность в сравнении с иностранными аналогами. Впереди у препарата серьезные доклинические исследования на животных и клинические на организме человека.

Почти два года пандемии коронавируса показали, что привычные средства борьбы с вирусами уже не отвечают натиску и скорости распространения смертельного заболевания. Глобальную пандемию сейчас - это очевидно даже скептикам - можно победить только принципиально новыми средствами, основанными на генных технологиях. Генетика, в Советские времена бывшая наукой едва ли не последнего дивизиона, в новых условиях становится локомотивом борьбы с коронавирусом. И вот российские ученые рассказывают президенту РФ Владимиру Путину, что новое лекарство от COVID-19, благодаря генным разработкам, удалось создать всего за несколько месяцев, сообщил директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Александр Макаров.

«Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса. С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками ФМБА и учеными Сибирской академии наук мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма- варианты», - сказал Макаров.

Также на базе института молекулярной биологии ведутся разработки уникального препарата для лечения самых тяжелых онкологических заболеваний. При помощи онколитических вирусов российские ученые совсем скоро смогут лечить больных раком, которым никакие другие методы лечения и препараты уже не помогают. Еще одна разработка российских ученых касается диагностики онкологических заболеваний.

«Эта разработка позволяет определять предрасположенность к развитию онкологических заболеваний и предсказывать чувствительность опухолей к определенным химиопрепаратам. Сейчас завершаются клинические испытания, технологию ждут в лабораториях Центра онкологии имени Блохина», - пояснила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Летом 2019 года в России начала работать государственная программа развития генетических технологий, рассчитанная до 2027 года. Однако на минувшей неделе, прямо вовремя совещания по развитию генных технологий, понимая, какой потенциал еще предстоит раскрыть в самых разных отраслях, опираясь на генетику, действие программы было продлено до 2030 года. Но технологии сами по себе имеют малое значение, если не могут приносить реальную пользу.

«Ученых, конечно, в первую очередь интересует и колоссальным успехом для них является, например, расшифровка генома, выведение нового сорта растений или проведение значимых экспериментов. Но уникальные открытия не должны оставаться только научным прорывом - они, безусловно, должны служить людям», - сказал Владимир Путин.

В Санкт-Петербурге во всероссийском институте генетических ресурсов растений имени Вавилова еще с 19 века хранится уникальная коллекция семян растений. Когда-то мощный научный комплекс работал на повышение урожайности, теперь главная задача - это качество культур, сказала замдиректора по научно-организационной работе ВИР им. Вавилова Юлия Ухатова.

«Картофель здесь сохраняется довольно хорошо. Вирусы и бактерии, которые были в полевых растениях, при использовании современных биотехнологических подходов, иллюминируются из растения и оно становится более продуктивным, более урожайным», - пояснила Ухатова.

В советские времена при распределении сортов растений или пород животных для разведения в том или ином районе страны, всегда учитывались региональные природные особенности. В земледелии и животноводстве даже существовал специальный термин «районирование». Сейчас, благодаря расшифровке генома, ученые могут определять предрасположенность растений и животных к различным климатическим зонам. Курчатовский институт создал целую завод-фабрику по расшифровке геномов и уже создана огромная генетическая база.

«Говоря о национальной биогенетической информационной базе, но хочу сказать, что это создает основу, я позволю себе сказать, персонализированного сельского хозяйства, когда благодаря знанию генома вы можете прийти и на заказ под данную область, с этими терруарными особенностями или под данную промышленную задачу заказать тот или иной тип сельскохозяйственной продукции», - рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Владимир Путин пожелал успехов и заявил, что если «Курчатник» за что-то берется, то доводит дело до логического завершения.

«Мы знаем еще со времен реализации Советским Союзом ядерного проекта, что если „Курчатник“ за что-то берется, то он делает это основательно и доводит всегда задачи, которые перед ним ставит государство, до логического завершения. Поэтому чувствую, что у нас будет и что выпить, и чем закусить. Так что желаю вам успехов», - сказал президент.

Еще несколько лет назад чем-то необычным казалось и понятие «генные паспорта» - документ или перечень медицинских сведений или информации о генетических предрасположенностях конкретного человека. Сегодня в рамках программы «Медицинская наука для человека» уже началась генетическая паспортизация новорожденных. И вот тут возникают вполне резонные вопросы, как этические, так и правовые, ведь данные о здоровье, рисках заболеваний и предрасположенностях могут быть использованы против человека.

Заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Александр Мохов рассказал, что бывали случаи, когда такая информация негативно влияла на жизнедеятельность человека, в том числе на его работу.

«Иногда полученная генетическая информация, и информация о здоровье в дальнейшем служила основанием для отказа в приеме на работу, а также в получении или отказе в получении страховки», - напомнил Мохов.

Как и во многих передовых областях, напомнил президент Путин, где приходится идти пока неизведанным путем, как и с темой искусственного интеллекта, в генетике еще много открытых вопросов: юридических и гуманитарных. И правила игры, если это слово здесь применимо, еще предстоит выработать.

«Совершенно очевидно, что законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции. Вместе с тем надо четко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий. Речь идет не только о современном правовом регулировании, но и соблюдении этических норм», - сказал Путин.

Практически безграничные возможности генных технологий уже вызывают дикий интерес у огромного числа ученых. И всегда существует соблазн выйти за рамки общепринятых этических понятий - ради науки или бизнеса например, редактировать геном эмбриона человека - то, что уже называют «дизайном детей». Об этом рассказала замдиректора по научной работе ИНИОН РАН; и.о. завкафедрой биоэтики РНИМУ им. Н.И. Пирогова Елена Гребенщикова.

«Общество не будет возражать, если геном будут редактировать в лечебных целях. Но если эта технология будет использоваться в целях двойного назначения - в целях улучшения человека, когда можно использовать генетику в евгенических целях, - это все выходит за пределы традиционной медицинской этики и требует философской рефлексии, понимания того, что такое человек, и где границы нашего вмешательства в него», - отметила Гребенщикова.

И нечто подобное уже происходит. Китайский ученый Хэ Цзянькуй еще три года назад заявил, что ему удалось создать генетически модифицированных детей - двух девочек. Цель опыта, по словам ученого, наделить эмбрион врожденным иммунитетом к ВИЧ-инфекции. Удалив определенный участок ДНК, утверждает Хэ Цзянькуй, он сделал девочек не восприимчивыми к вирусу иммунодефицита.

«После рождения мы проверили весь геном Лулу и Лала. Мы убедились, что ни один ген не изменился, кроме того, который защищает от ВИЧ-инфекции. Девочки в безопасности и они здоровы, как и любой другой ребенок», - рассказал Цзянькуй.

Впрочем, никто генномодифицированных детей до сих пор так и не увидел. И в этом случае, остается лишь гадать: был ли это обман или опыт не удался и дети погибли, или то, что с ними произошло впоследствии, показывать просто нельзя. Правда это или ложь, но информации об этом случае многих заставила задуматься. Если наступит генетическая вседозволенность, если вмешательство в организм человека перестанет контролироваться, то разрушение этой этической конструкции обязательно повлечет за собой и развал большинства остальных моральных устоев. Именно поэтому, стремительное развитие генных технологий, должно идти параллельно с разработкой правил «игры».