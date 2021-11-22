Очередное разочарование: кто фальшивит в «нормандском квартете»

Заседание Верховной Рады Украины прошло на неделе «с огоньком»: не выдержала нагрузки и задымилась система для голосования. И вроде бы - рядовое происшествие, но с учетом всего происходящего в «Незалежной» выглядит очень символично. Чудовищная ситуация с коронавирусом, полный провал в энергетике, катастрофа в социальной сфере - не хватало только пожара. И он разгорелся с новой силой на Юго-Востоке страны - в Донбассе.

В ЛНР и ДНР сообщили об артиллерийских обстрелах с позиций Вооруженных сил Украины. Во время атак, как указали представители народных республик, применялись минометы 82 мм и 120 мм.

Тактика украинских военных вполне понятна - «подойти, ударить, убежать». Идти в прямое наступление они не спешат. Тем более, появилась возможность беспрепятственно использовать ударные турецкие беспилотники Bayraktar.

Главком ВСУ на встрече с производителем БпЛА заявил, что Украина продолжит наращивать их боевое применение для сдерживания «российской агрессии». Похоже, соблюдать Минские договоренности никто, кроме России и Донбасса, не желает. Хотя на Западе этот факт продолжают игнорировать.

Это вынудило обычно сдержанного главу российского МИД Сергея Лаврова пойти на беспрецедентный шаг. Министерство опубликовало переписку дипломата с коллегами по «нормандской четверке» Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Можно сказать, достали. Но мы, естественно, не впадаем ни в какое уныние, просто, наверное, самим же моим коллегам не очень прилично таким образом себя вести. Когда они ежедневно, в ходе последних двух недель (пока обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел) делали аррогантные, не очень корректные, не очень этичные заявления», - указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В первом из опубликованных писем, датированным концом октября, российская сторона представила проект итогового документа возможной встречи глав МИД. Совместный ответ Германии и Франции и предложенный ими вариант оказался фактически противоречащим утвержденному еще в 2015 году Минскому комплексу мер.

«В Вашем проекте нашло отражение большое количество оценок, с которыми Германия и Франция не могут согласиться: в частности, тезисы о "внутриукраинском" конфликте или посреднической роли России. В тексте также содержатся положения, которые, несомненно, не найдут поддержки среди стран «нормандского формата», в том числе «налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском», - отмечается в письме от 4 ноября, адресованном Сергею Лаврову.

Ответ главы российского МИД министрам Германии и Франции Хайко Маасу и Жан-Иву Ле Дриану не заставил себя долго ждать и последовал в письме от 6 ноября 2021 года.

«Получил ваше послание от 4 ноября 2021 года с реакцией на наши предложения от 29 октября с.г. по содержанию итогового документа возможной встречи министров иностранных дел «нормандской четверки». Не буду скрывать: ваш ответ разочаровал. Хотел бы в очередной раз напомнить, что требования согласования с Донецком и Луганском всего комплекса вопросов, связанных с особым статусом этих территорий, конституционной реформы на Украине и относительно подготовки местных выборов прямо зафиксированы в пунктах Минского Комплекса мер... Поэтому ваше заявление о неприятии прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском дискредитирует соавторство лидеров Германии и Франции по документу от 12 февраля 2015 года», - обозначил Лавров.

Европейцы на публикацию оскорбились. Во Франции обнародование дипломатической переписки назвали «подходом, противоречащим правилам и традициям». Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины отсутствия встреч в «нормандском формате». На деле же ни Париж, ни Берлин, ни тем более Киев не намерены собираться для того, чтобы урегулировать конфликт. А Москве встреча только ради встречи точно не нужна.

«Если на таком фоне мы начинаем встречаться, то в ту же секунду представители киевского режима будут говорить: ну, вот видите, русские сели в "нормандском формате", значит они признают то, как мы трактуем Минские договоренности. Не будет такого. Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено», - заявил глава внешнеполитического ведомства России.

Предметный разговор невозможен без усилий всех сторон «нормандского квартета». Об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. В четверг на расширенной коллегии МИД президент напомнил - саботаж Украины происходит при полном попустительстве со стороны Европы.

«Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому Комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в «нормандском формате». На словах наши партнеры по «нормандскому квартету», ФРГ, Франция - не оспаривают значение Минских соглашений. Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик. Тем не менее, посреднические усилия в Контактной группе и «нормандском формате» важно продолжать. Настойчиво продолжать, энергично, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует, как нет и альтернативы выполнению самих Минских договоренностей в полном объеме», - высказался российский лидер.

На фоне бездействия европейцев Москва продолжает поддерживать Донбасс. На неделе Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР. Он отменяет импортные квоты на товары, произведенные в республиках, а также дает производителям Донбасса прямой доступ к системе российских госзакупок.

«Это очередной гуманитарный шаг со стороны России. Все, что мы видим со стороны Украины - это снаряды, разрушения, блокады, ограничения. Но Россия, глядя это на все, конечно же, не оставляет Донбасс», - отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Шаг к прорыву экономической блокады, так тщательно возведенной Киевом, вызвал на Украине настоящую истерику. Внешнеполитическое ведомство уже направило Москве ноту протеста. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с евроколлегами в Брюсселе рассказал, что Украине обещана всесторонняя поддержка.

«Мы достигли главного: первое, мы мобилизовали международную поддержку… и второе, в отличии от весны, когда только словами ограничивались партнеры, сейчас они уже отрабатывают конкретные действия и шаги в поддержку Украины и против России», - заявил Кулеба.

Громкие заявления и красивые слова - другого украинское руководство своим гражданам не предлагает. Так, накануне в «Незалежной» отметили День достоинства и свободы - новое изобретение пост майданной Украины. По случаю праздника президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.

«Для нас достоинство и свобода давно вышли за рамки всеобщего понимания. Поэтому мы свободны. Свободны творить будущее. И должны гордиться этим. Пора уже изменить самовосприятие и мышление», - призывает Зеленский в своей речи.

Без измененного мышления гордиться тем, к чему пришла Украина, и правда непросто. И как украинцы оценивают итоги Майдана сейчас и получили ли они вожделенную свободу - вопрос так и остается открытым.