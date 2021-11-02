В Москве умер актер сериала «Бригада»

В Москве скончался российский актер Дмитрий Гуменецкий, известный по роли Шмидта в сериале «Бригада».

Гуменецкий скончался из-за онкологии в хосписе. С болезнью российский актер боролся в течение нескольких лет. Дмитрий Гуменецкий был не только артистом, но и бывшим майором спецназа внутренних войск МВД России.

В 2015 году артист был осужден на восемь лет. Причиной стало хранение наркотических средств. В результате актера отправили в колонию строго режима. В 2023 году Гуменецкий должен был выйти на свободу, однако вышел по УДО из-за проблем со здоровьем, передает ФАН.

Кроме «Бригады» Дмитрий Гуменецкий снимался в фильме «Бумер» и сериалах «Магнитные бури», «Правда скрывает ложь».