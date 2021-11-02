Северный флот передал гражданским медикам более 30 тонн жидкого кислорода

Тридцать тонн жидкого кислорода передано гражданской системе здравоохранения Архангельской области и Республики Коми по заявкам, поступившим в адрес командования Северного флота. Об этом сообщает пресс-служба флота.

«По 15 тонн получили Архангельская область и Республика Коми, где сложилась сложная обстановка с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще более двух тонн передано в больницы Костромской области.

Как пояснили в пресс-службе, жизненно важный газ круглосуточно выделяется из воздуха кислорододобывающими станциями авиационных технических баз для обеспечения полетов самолетов и для снабжения медицинских учреждений. Хранение и транспортировка кислорода осуществляется преимущественно в жидком виде в специальных контейнерах. В газообразном состоянии вещество хранят в баллонах под давлением.

Накопленные запасы, как отмечается, позволяют полностью обеспечить нужды авиации и медучреждений Северного флота, а также помочь гражданской медицине. Передача жидкого кислорода гражданским медикам в соответствии с решением руководства министерства обороны РФ будет выполняться регулярно, вопрос находится на особом контроле командующего флотом адмирала Александра Моисеева.