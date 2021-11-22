Два жилых дома полыхают в Астраханской области
Огонь охватил два дома на территории Астраханской области.
© Фото: МЧС России
На территории Астраханской области произошел крупный пожар. Огонь охватил два сооружения: двухэтажное многоквартирное здание и одноэтажный частный дом.
Площадь возгорания в настоящий момент составляет 400 квадратных метров. Согласно информации МЧС России, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
В соответствии с предварительными данными, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации огня привлечено свыше 40 единиц техники и 110 человек.