В стране и мире Два жилых дома полыхают в Астраханской области Анна Берестовая Огонь охватил два дома на территории Астраханской области. © Фото: МЧС России Читайте нас на: На территории Астраханской области произошел крупный пожар. Огонь охватил два сооружения: двухэтажное многоквартирное здание и одноэтажный частный дом. Площадь возгорания в настоящий момент составляет 400 квадратных метров. Согласно информации МЧС России, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В соответствии с предварительными данными, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации огня привлечено свыше 40 единиц техники и 110 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика