Террористы совершили пять обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации в провинции Алеппо со стороны боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* было совершено пять обстрелов. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Также продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 года. Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо по маршрутам Аджами-Бозгекли и обратно, Аджами-Каракозак и обратно, Метрас-Дадли и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно.

В течение суток на участке трассы М4 между населенными пунктами Телль-Тамр и Айн-Иса в провинциях Хасеке и Ракка российской военной полицией обеспечено безопасное перемещение 474 мирных жителей и 269 единиц гражданского автотранспорта.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.