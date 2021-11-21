Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Террористы совершили пять обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

Кира Тило
23:11 21.11.2021
Также подразделения российской военной полиции провели патрулировании в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.
Террористы совершили пять обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
Читайте нас на:

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации в провинции Алеппо со стороны боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* было совершено пять обстрелов. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Также продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 года. Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо по маршрутам Аджами-Бозгекли и обратно, Аджами-Каракозак и обратно, Метрас-Дадли и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно.

В течение суток на участке трассы М4 между населенными пунктами Телль-Тамр и Айн-Иса в провинциях Хасеке и Ракка российской военной полицией обеспечено безопасное перемещение 474 мирных жителей и 269 единиц гражданского автотранспорта.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.