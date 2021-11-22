Число госпитализаций из-за COVID-19 в больнице им. Филатова сократилось почти вполовину

В московской городской больнице имени Филатова существенно снизилось число больных в стационаре. При этом число госпитализаций сократилось почти в два раза. Об этом сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко.

«Можно сказать, что в очередной раз сработали ограничительные меры, и мы медленно, но уверенно двигаемся в сторону улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Это отличная новость и для врачей, и для пациентов. Но это не значит, что все позади», - написал врач в своем Telegram-канале.

По словам Вечерко, Москва занимает первое место в стране по темпам снижения заболеваемости COVID-19. Главврач призвал москвичей «усилиться, как никогда» и соблюдать все необходимые меры для борьбы с COVID-19, включая вакцинацию.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что момент окончания нерабочих дней зафиксировано падение заболеваемости на 50%. При этом число госпитализаций снизилось на 45%.