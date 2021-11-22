Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Число госпитализаций из-за COVID-19 в больнице им. Филатова сократилось почти вполовину

Алексей Курильченко
20:35 22.11.2021
По словам главного врача столичной больницы, больных коронавирусом в стационаре стало значительно меньше.
Число госпитализаций из-за COVID-19 в больнице им. Филатова сократилось почти вполовину
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
Читайте нас на:

В московской городской больнице имени Филатова существенно снизилось число больных в стационаре. При этом число госпитализаций сократилось почти в два раза. Об этом сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко.

«Можно сказать, что в очередной раз сработали ограничительные меры, и мы медленно, но уверенно двигаемся в сторону улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Это отличная новость и для врачей, и для пациентов. Но это не значит, что все позади», - написал врач в своем Telegram-канале.

По словам Вечерко, Москва занимает первое место в стране по темпам снижения заболеваемости COVID-19. Главврач призвал москвичей «усилиться, как никогда» и соблюдать все необходимые меры для борьбы с COVID-19, включая вакцинацию.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что момент окончания нерабочих дней зафиксировано падение заболеваемости на 50%. При этом число госпитализаций снизилось на 45%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.