«Дорога жизни»: как легендарная ледовая трасса спасла жителей блокадного Ленинграда

Блокадница кланяется перед вечным огнем мемориала «Разорванное кольцо» - символа «Дороги жизни». Клавдия Никитична провожала и встречала сотни грузовиков - «полуторок», помогала отпаивать эвакуируемых ленинградцев чаем, под постоянными обстрелами и бомбардировками. И сегодня ей сложно сдерживать слезы.

«Знали, что это город спасают, едут круглые сутки машины. Мы в детстве только их видели, понимаете. Я плачу, многое могу рассказать, но слезы меня давят. Потому что детства не было у нас», - рассказала житель блокадного Ленинграда Клавдия Гвоздикова.

«Дорога жизни» во время Великой Отечественной войны - единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. Сейчас никакого льда на Ладоге нет, но 22 ноября 1941 года озеро промерзло на 20 сантиметров.

Эта дорога по только вставшему льду спасла Ленинград. Запасов продовольствия в городе, окруженном кольцом блокады, оставалось всего на неделю, хлеба выдавали по 125 грамм на человека. Поэтому первой в город повезли муку. В каждой полуторке умещалось по 20 мешков - суточный паек для десяти тысяч ленинградцев. Сохранился уникальный график, где отмечен каждый день работы «Дороги жизни». За каждым изгибом этой «кривой» подвиг тех, кто возил людей и грузы, несмотря ни на что.

«На этом графике кроме грузооборота учитывался еще и температурный режим, погодные условия, а также противодействия вражеских сил. Вот бомбардировки, обстрелы, все зафиксировано», - рассказал заведующий музеем «Кобона: Дорога жизни» Сергей Марков.

Трасса от Ваганово на западном берегу Ладоги до Кобоны на восточном - меньше 30 километров по прямой, только по прямой не ездили. Дорога простреливалась с позиций немецкой артиллерии, за машинами охотились самолеты, каждый четвертый грузовик не вернулся из рейса.

Ася Бернштейн в 15 лет стала рулевой парохода «Форель», что возил грузы по Ладоге. До штурвала не дотягивалась, поэтому вставала на два ящика из-под снарядов. Хрупкая девушка научилась «уходить» от пикирующих бомбардировщиков, из рейса - снова в рейс, практически без отдыха.

За неполные три года блокады по «Дороге жизни» доставили больше 1,5 миллионов тонн грузов, туда - продукты и материалы, обратно - оружие и технику с ленинградских заводов для фронта. Из осажденного города вывезли 1 миллион 400 тысяч человек, и это спасло их от гибели. Только благодаря «Дороге жизни» Ленинград смог выжить и победить.