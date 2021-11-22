Телеканал «Звезда» на facebook
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

«Дорога жизни»: как легендарная ледовая трасса спасла жителей блокадного Ленинграда

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
18:34 22.11.2021
Ровно 80 лет назад на Ладожском озере начала действовать Военно-автомобильная дорога № 101, впоследствии названная «Дорогой жизни», с ее помощью удалось доставить необходимые блокадному городу грузы с продовольствием.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Блокадница кланяется перед вечным огнем мемориала «Разорванное кольцо» - символа «Дороги жизни». Клавдия Никитична провожала и встречала сотни грузовиков - «полуторок», помогала отпаивать эвакуируемых ленинградцев чаем, под постоянными обстрелами и бомбардировками. И сегодня ей сложно сдерживать слезы.

«Знали, что это город спасают, едут круглые сутки машины. Мы в детстве только их видели, понимаете. Я плачу, многое могу рассказать, но слезы меня давят. Потому что детства не было у нас», - рассказала житель блокадного Ленинграда Клавдия Гвоздикова.

«Дорога жизни» во время Великой Отечественной войны - единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. Сейчас никакого льда на Ладоге нет, но 22 ноября 1941 года озеро промерзло на 20 сантиметров.

Эта дорога по только вставшему льду спасла Ленинград. Запасов продовольствия в городе, окруженном кольцом блокады, оставалось всего на неделю, хлеба выдавали по 125 грамм на человека. Поэтому первой в город повезли муку. В каждой полуторке умещалось по 20 мешков - суточный паек для десяти тысяч ленинградцев. Сохранился уникальный график, где отмечен каждый день работы «Дороги жизни». За каждым изгибом этой «кривой» подвиг тех, кто возил людей и грузы, несмотря ни на что.

«На этом графике кроме грузооборота учитывался еще и температурный режим, погодные условия, а также противодействия вражеских сил. Вот бомбардировки, обстрелы, все зафиксировано», - рассказал заведующий музеем «Кобона: Дорога жизни» Сергей Марков.

Трасса от Ваганово на западном берегу Ладоги до Кобоны на восточном - меньше 30 километров по прямой, только по прямой не ездили. Дорога простреливалась с позиций немецкой артиллерии, за машинами охотились самолеты, каждый четвертый грузовик не вернулся из рейса.

Ася Бернштейн в 15 лет стала рулевой парохода «Форель», что возил грузы по Ладоге. До штурвала не дотягивалась, поэтому вставала на два ящика из-под снарядов. Хрупкая девушка научилась «уходить» от пикирующих бомбардировщиков, из рейса - снова в рейс, практически без отдыха.

За неполные три года блокады по «Дороге жизни» доставили больше 1,5 миллионов тонн грузов, туда - продукты и материалы, обратно - оружие и технику с ленинградских заводов для фронта. Из осажденного города вывезли 1 миллион 400 тысяч человек, и это спасло их от гибели. Только благодаря «Дороге жизни» Ленинград смог выжить и победить.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.