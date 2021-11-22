Актер Мэтью Макконахи может стать губернатором Техаса

Жители американского штата Техас выразили желание проголосовать за голливудского актера Мэтью Макконахи в случае выдвижения его кандидатуры на пост губернатора. Согласно опросу, 44% техасцев отдадут свое предпочтение актеру, в то время как действующий губернатор от республиканцев Грег Эббот получил всего 35% гипотетических голосов.

Как сообщает Hollywood Reporter, Макконахи допустил возможность своего участия в предвыборной гонке, однако не уверен, сможет ли «принести реальную пользу» Техасу. По словам аналитиков, у актера имеются высокие шансы стать губернатором из-за своей популярности. Предполагается, что артист может выдвинуться как демократ или независимый кандидат - если он выдвинется республиканцем, то скорее всего он проиграет Эбботу.

Ранее Макконахи рассказал об упущенной главной роли в «Титанике». Актер подумал, что он все же получил главную роль Джека Доусона. Однако потом стало известно, что этот образ достался Леонардо Ди Каприо.