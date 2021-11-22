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Российских конькобежцев не пускают в США на этап Кубка мира

Елизавета Потейчук
17:34 22.11.2021
Варвара Барышева сообщила, что российские конькобежцы не могут вылететь в США из-за отсутствия согласования въезда в страну с Центром по контролю заболеваемости в Америке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева в беседе со «Звездой» сообщила, что национальная команда РФ по конькобежному спорту не может вылететь в США для участия в этапе Кубка мира. С ее слов, у спортсменов отсутствует согласование въезда с Центром по контролю заболеваемости США.

«Там проблема с тем, что организационный комитет не уведомил американские службы. В США есть Центр по контролю заболеваемости при Департаменте здравоохранения. Соответственно, этот центр принимает решения по определенным исключениям по правилам заезда в страну. Так как наши прививки не внесены в перечень одобренных вакцин в США, то въезд нашей команды должен был быть согласован с этим Центром заболеваемости», - поделилась Барышева.

По словам Барышевой, до момента вылета сборной России в США согласования на заезд не произошло. В связи с внутренней заминкой организационного комитета конькобежцы не успели вылететь на этап Кубка мира, сказала она.

«В завершение всего наши спортсмены, 33 человека, находятся в Амстердаме. Мы ждем от наших коллег из Америки решения нашего вопроса», - сообщила Барышева.

Ранее, на прошлом чемпионате мира, российские конькобежцы завоевали 11 медалей. Ангелина Голикова, ставшая первой на дистанции 500 метров, получила золотую медаль.

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