Россия получит собственный Интернет из космоса в 2024 году

В 2024 году на территории России станет возможно использовать Интернет из космоса. Такие изменения, как рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, произойдут благодаря реализации программы «Сфера».

Согласно его словам, к настоящему дню уже было получено первое финансирование для формирования научно-технического задела проекта. В 2022 году «Сфера» должна будет получить еще семь миллиардов рублей. Средства планируется направить на разработку летных прототипов космических аппаратов «Скиф» (для обеспечение Интернета) и «Марафон» (для обеспечения Интернета вещей).

«Один из них будет запущен в 2022 году, другой - в 2023 году», - цитирует Рогозина ТАСС.

Вторая часть средств, как объяснил глава Роскосмоса, будет направлена на закупку ракет-носителей, с помощью которых в 2024 году предполагается вывести на орбиту спутники связи «Экспресс-РВ». Финансирование самих аппаратов будет производиться министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций.