Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия получит собственный Интернет из космоса в 2024 году

Анна Берестовая
01:49 22.11.2021
В России планируют запустить Интернет из космоса в 2024 году.
Россия получит собственный Интернет из космоса в 2024 году
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

В 2024 году на территории России станет возможно использовать Интернет из космоса. Такие изменения, как рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, произойдут благодаря реализации программы «Сфера».

Согласно его словам, к настоящему дню уже было получено первое финансирование для формирования научно-технического задела проекта. В 2022 году  «Сфера» должна будет получить еще семь миллиардов рублей. Средства планируется направить на разработку летных прототипов космических аппаратов «Скиф» (для обеспечение Интернета) и «Марафон» (для обеспечения Интернета вещей).

«Один из них будет запущен в 2022 году, другой - в 2023 году», - цитирует Рогозина ТАСС.

Вторая часть средств, как объяснил глава Роскосмоса, будет направлена на закупку ракет-носителей, с помощью которых в 2024 году предполагается вывести на орбиту спутники связи «Экспресс-РВ». Финансирование самих аппаратов будет производиться министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:16 В стране и мире
Видео
Пожар в московском хостеле ликвидирован
00:50 В стране и мире
Видео
Три человека пострадали в результате пожара в московском хостеле
22:50 В стране и мире
Видео
«Шла на роль, как на Голгофу»: глава Гильдии актеров рассказала о творчестве Нины Руслановой
21:55 В стране и мире
Умерла Народная артистка РФ Нина Русланова
21:10 В стране и мире
Видео
«Разговор о Главном»: президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал о новых биогенетических центрах и будущем COVID-19
Популярное
Названы три продлевающие жизнь привычки
Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом
Автоблогер выложил в соцсети фото за час до гибели в ДТП в Москве
Названа добавка, которая повышает риск развития рака на 91%
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
В Китае рассказали, как онкология связана с мытьем посуды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.