РФ передала Ливану спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала Ливану спутниковые снимки, которые связаны со взрывом порта Бейрута. Об этом он рассказал на пресс-конференции со своим ливанским коллегой.

«По просьбе ливанского правительства мы сегодня передали подготовленные Роскосмосом материалы космической съемки, спутниковые снимки. Надеемся, они помогут в расследовании причин этого (взрыва в порту Бейрута. - Прим. ред.) инцидента», - рассказал Лавров.

Он добавил, что также были рассмотрены перспективы возможного участия российских экономических операторов в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в результате взрывов в порту Бейрута.

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа в 2020 году. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов. Взрывной волной город был превращен в руины. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.