Артиллеристы ошеломили «противника» тактикой кочующих минометов в Ставрополье

Развертывание в боевой порядок после марша, оперативную смену позиций и уничтожение объектов условного противника отработали расчеты возимых минометов «Сани» на полигоне в Ставропольском крае.

Миномет «Сани» называют «кочующим». Его перевозят в кузове грузовика или берут на буксир. А подготовка к стрельбе, как правило, занимает всего полторы-две минуты.

Артиллерийский комплекс используют для поражения живой силы и огневых средств противника в том числе в труднодоступной местности - например, в горах. Военнослужащие на полигоне успешно отработали порядка семидесяти задач, израсходовав сотни снарядов.

Минометный комплекс 2С12А «Сани» предназначен для уничтожения (подавления) навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны.

Благодаря значительной мощности мины, достаточной скорострельности, маневренности, дальности и кучности боя модернизированный 120-мм минометный комплекс 2С12А способен эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий.