О вакцинах, эффективности и коллективном иммунитете: главные вопросы Путина замдиректору НИЦ Гамалеи

Врачи ежедневно борются за жизни тех, кто уже не может дышать самостоятельно, а сотни россиян продолжают задавать себе шекспировский вопрос делать или нет прививку от COVID-19. Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» сегодня зарегистрированы в 71 стране.

На днях президент России Владимир Путин по рекомендации медиков ревакцинировался «Спутник Лайт», а также встретился с заместителем директора НИЦ имени Гамалеи Денисом Логуновым, чтобы задать главные вопросы, которые больше всего волнуют всех перед прививкой.

По словам Логунова, коллеги из Аргентины предоставили российской стороне данные о том, что эффективность вакцины в их стране составила 78%. Но это - без учета штамма «дельта», а вместе с ним уже в Сан-Марино эффективность повысилась до около 80%.

Вопросов у главы государства было много: когда делать прививку от гриппа, когда от коронавируса, какая может быть на нее реакция и многие другие. Путин отметил, что сам достаточно легко перенес ревакцинацию, но всегда необходимо точно определять, в какой именно момент это будет наиболее эффективно. Логунов подтвердил мнение о том, что такой момент наступает через полгода.

«Причем, у нас прописано, я считаю, очень правильно, в методических рекомендациях, что через полгода - в неблагоприятных эпидусловиях (неблагоприятные условия определяет Роспотребнадзор и главный санитарный врач), а в условиях, когда нет большого пандемического и эпидемического подъема, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год», - заявил он.

В настоящий момент специалисты центра Гамалеи работают сразу в двух направлениях по созданию лекарства от коронавируса. Первое, по словам Логунова, связано с моноклональными антителами, и препарат находится в высокой степени готовности; второе направление - химиотерапия, химические вещества.

«В этом плане мы находимся в начальной стадии, потому что программа финансирования и, собственно, принципиальная возможность обнаружения определенного класса веществ, их открытие, состоялось относительно недавно», - поделился он информацией.

Также известно, что в центре Гамалеи создали вакцину, которая работает местно, и, по словам замдиректора НИЦ, поможет создать барьерный иммунитет. Президент выразил готовность оказаться в числе первых, кто испытает на себе назальную вакцину. В центре также подобрали безопасную для детей дозу препарата, который планируется использовать в детских прививках.

На настоящий момент коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ превысил 50%, но для остановки пандемии необходимы как минимум 80%. Чтобы достичь этого уровня, необходимо прививаться. Многие пункты вакцинации в стране переходят на круглосуточный режим работы, чтобы возможность получить вакцину была у каждого.