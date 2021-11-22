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В России икра подорожала до исторического максимума

Кира Карон
10:37 22.11.2021
Цена за один килограмм лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года на 16% - с 726,9 до 845,3 рубля.
В России икра подорожала до исторического максимума
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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В России в октябре 2021 года средняя цена лососевой икры в рознице впервые в истории превысила отметку пять тысяч рублей за один килограмм.

Такой рекорд побит впервые с 2000 года. Тогда килограмм икры стоил в рознице 675,2 рубля, то есть за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза, передает РБК со ссылкой на Росстат.

Производство красной икры, по прогнозу ВАРПЭ, составит около 27-30 тысяч тар при емкости внутреннего рынка 14-18 тысяч рублей.

Ранее Росстат привел цифры, согласно которым килограмм красной икры в России в апреле 2021 года стоил 4 698 рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 29%. При этом непрерывный рост стоимости икры наблюдается с июля прошлого года.

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