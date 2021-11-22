Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области снизилась в 120 раз за три недели

За три недели заболеваемость коронавирусом в Свердловской области уменьшилась в 120 раз. Показатели прироста заболеваемости COVID-19 значительно снизились, о чем сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

«За прошедшие три недели темпы прироста заболеваемости снизились более чем в 120 раз», - цитирует Козловских РИА Новости.

Главный врач отметил эффективность ограничительных мер, введенных в регионе для борьбы с распространением коронавируса - проведению кампании по иммунизации населения, введению QR-кодов и другим мерам.